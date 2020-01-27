سهيل قبلان - مهمة الشعب الاسرائيلي الملحة انهاء الاحتلال

2020/01/27 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان من حقائق الحياة ان الانسان يولد ويموت, وبين الولادة والموت يداب ليعيش, فيقاتل ويناضل, ويكدح وينتج ويكره ويحب ويعطي وياخذ, ويرفض ويرضى ويحسد ويطمع ويمرض ويتعافى ويتناسل, ويزرع ويحصد, وما ضر البشرية لو تجندت كلها في جماعة واحدة, وشنت هجوما واضحا لمحو الشر والضغائن والجهل والفقر والحروب, وذل الفقر خاصة الفقر الروحي والاخلاقي والجمالي, فالفقر الروحي والاخلاقي والجميل يفسح المجال لنقيضه وهو الثراء الاخ......

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