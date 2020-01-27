وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [5]

2020/01/27 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (13)نسء/ إنساء/ نسأة..ورد ملفوظ الكلمة في البقرة (2: 106)، كما ورد في سيرة ابن اسحاق النوفلي في باب (النسأة)، وهو تقليد سابق لدى عرب الجزيرة، أقرّته قريش، بتعيين أشهر من العام، (يحرم) فيها القتال.لم تكن حياة العرب واحدة ذات يوم، قبل الإسلام ولا بعده، لا في القديم ولا اليوم.حتى أن لفظة (عرب) لا تكاد تنطبق على كثير من سكان منطقة الجزيرة وشمالها وغربها الأفريقي.ذلك فضلا عن ضبابية معناها......

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