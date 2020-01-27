الهيأة الوطنية العليا لتشغيل الشباب تناقش موازنتها السنوية

2020/01/27 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للهيأة الوطنية العليا لمشروع تشغيل الشباب، بحضور أعضاءه من السادة الممثلين عن وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والقطاع الخاص.

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