2020/01/27 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاثنين، بأن الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بثلاثة دول مجاورة من الجهة الغربية امن ومستقر ولم يشهد أي خرق امني.وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الطريق الدول السريع الذي يربط العراق بثلاثة دول هي سوريا والسعودية والاردن من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: تم تأميين الطريق الدولي السريع في الانبار بالكامل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: تم تأميين الطريق الدولي السريع في الانبار بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).