رسمياً.. إليتش باقٍ على دكة تدريب القيثارة الخضراء

2020/01/27 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت ادارة نادي الشرطة الرياضي، تجديد ثقتها بمدرب فريقها الكروي، الصربي الكسندر اليتش، لقيادة الفريق في الموسم الحالي 2019/ 2020.وذكر النادي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي الشرطة، قررت خلال اجتماعها الدوري الذي عقد امس الاحد، عدة امور مرتبطة بمفاصل النادي وفي مقدمتها تقديم عدد […]

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