نائب يتهم الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 ’’شبهات ومخالفات’’ بعقد استثمار ارض جامع الرحمن

2020/01/27 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الاثنين،...





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