2020/01/27 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الاثنين،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يتهم الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 ’’شبهات ومخالفات’’ بعقد استثمار ارض جامع الرحمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الاثنين،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يتهم الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 ’’شبهات ومخالفات’’ بعقد استثمار ارض جامع الرحمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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