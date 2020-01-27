نائب يتهم الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 ’’شبهات ومخالفات’’ بعقد استثمار ارض جامع الرحمن


نائب يتهم الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 ’’شبهات ومخالفات’’ بعقد استثمار ارض جامع الرحمن
2020/01/27 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الاثنين،...

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