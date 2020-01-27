الصحاف: تخصيص طائرة لإعادة الجالية والطلبة العراقيين من “ووهان” الصينية الى بغداد

2020/01/27 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، عن اتخاذ عدد من التدابير لمتابعة أوضاع العراقيين في الصين، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح، ان الحكومة العراقية خصصت طائرة من الخطوط الجوّية العراقية، وعلى متنها طاقم طبّي لإجلاء الطلبة، وأبناء الجالية المُقيمين في مدينة ووهان إلى بغداد.

وأضاف الصحاف، ان الحكومة العراقية تتابع من خلال جميع أجهزتها الرسمية، ومنها وزارة الخارجية، باهتمام وحرص بالغين، أوضاع الطلبة والجالية العراقية المقيمة في الصين، مبينا ان رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للوزارات ذات العلاقة، ووكالات الوزارة لمتابعة الملف.

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