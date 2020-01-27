الزبيدي: استهداف البعثات الدبلوماسية يسيء لسمعة البلاد ويعكس صورة عن ضعف الدولة

2020/01/27 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد أمين عام حركة انجاز باقر الزبيدي، على ضرورة الالتزام بحرمة استهداف البعثات الدبلوماسية.

وأكد الزبيدي في بيان على صفحته بموقع فيس بوك، ان استهداف البعثات الدبلوماسية سيشكل ظاهرة تسيء لسمعة البلد المعروف باحترامه المواثيق والمعاهدات الدولية، والاعراف الدبلوماسية، وسيعكس صورة عن ضعف الدولة، ووجود دولة موازية تتحكم بحركتها كما تريد، لا وفق ما تريد الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية.

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