الأمن النيابية: إجلاء القوات الأجنبية لن يستثني دولة

2020/01/27 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، قرار مجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الأجنبية القتالية من العراق، لن يستثني أي دولة.وقال رئيس اللجنة محمد رضا داود آل حيدر لوكالة الأنباء الرسمية، إن “العراق عازم على إجلاء جميع القوات القتالية من أراضيه ومنع إنشاء قواعد عسكرية وهذا القرار لن يستثني أي دولة”.[…]

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