لاريجاني يستقبل رئيس الدوما الروسي

2020/01/27 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بحث رئيس البرلمان الايراني اليوم الاثنين، مع رئيس الدوما الروسي سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصة بين البرلمانين الايراني والروسي.واستقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الاثنين، رئيس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الذي يزور طهران على رأس وفد برلماني.وخلال اللقاء بحث لاريجاني وفولودين مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها […]

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