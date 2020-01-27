2020/01/27 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقافة تنعى نفسها إحترام الرأي الآخر على خلفية ما يحدث داخل المشهد السياسي المخيم حاليًا على ارض البلاد ، وكمية التضليل والمفارقات والتناقضات الهائلة بين كر وفر وشكٍ ويقين ازاء تحليل الحاصل الغير منطقي غالبًا الذي يتلاعب بإنطبعات الكتل او الجماعات وحتى الافراد تحديدًا، بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم، تباينت الآراء واختلفت بحدية مكنتها ان تولد عِداء، […]

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