2020/01/27 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماتت الضمائر في زمن تجمدت فيه المشاعر والعواطف حتى أصبحت القلوب أقسى من الحجارة، فماتت الضمائر و تلاشى النبض الإنساني بعدما ارتفعت كفة المصالح الشخصية بصخبها المزعج في كافة مجالات الحياة ..لا سيما في مجال الطب، هذه المهنة التي هي من أنبل و أسمى المهن قاطبةً.لأنها قائمة على أسس الرحمة والتراحم والصدق مع […]

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