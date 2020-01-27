2020/01/27 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيّ على القطف الأهدابُ حبلى تتوحمُ بكفنٍ أبيض ، الكرى يغرقُ في سروالِ أمنيةٍ تابوتٌ معلقٌ فوقَ سيارةٍ عتيقةٍ تشقُ جيوبَ الشّمال ، العمر… العشق… القلم… سابقةٌ جديرةٌ بالإهمالِ هنا النسيانُ لغةُ القصيد حصادُ اليومِ بلا منجلٍ لأول مرةٍ يعترفُ به المفتونُ بالشّمس ، أتفحصُ ولادةَ النّهارِ أستمعُ جيداً للسانِ العشب حين ينطقُ حروفاً خضراً […]

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