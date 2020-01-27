2020/01/27 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت ابنته على سكة القطار في محطة الإسماعيلية بمصر فقذف نفسه واحتضنها وسلمهما الله من موت محقق.ياه عالولد وغلاه ترخص له الروح وكل شئ شاهدوا هذه المعجزة👇 pic.twitter.com/nmDLqcUE0U — حسين الشيخ (@HusseinAlshiekh) January 27, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: أب يرمي نفسه خلف ابنته بعد سقوطها على سكة القطار.. هكذا تمكن من انقاذها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: أب يرمي نفسه خلف ابنته بعد سقوطها على سكة القطار.. هكذا تمكن من انقاذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).