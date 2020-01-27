2020/01/27 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريواز فايق ووفد الماني يؤكدان حل المشاكل بالحوار والتفاهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريواز فايق ووفد الماني يؤكدان حل المشاكل بالحوار والتفاهم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريواز فايق ووفد الماني يؤكدان حل المشاكل بالحوار والتفاهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).