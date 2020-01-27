وثيقة . هيئة الاعلام الاردنية توقف بث قناة دجلة الفضائية

2020/01/27 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اظهرت وثيقة حصلت عليها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان هيئة الاعلام الاردنية اوقف بث قناة دجلة الفضائية من العاصمة عمان ولمدة شهر اعتبارا من تاريخ اليوم 27/1/2020

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