زوج “نانسي عجرم” تعليقا على تطورات قضيته:” أحب الإستماع إلى الأكاذيب”

2020/01/27 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علق الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على آخر تطورات قضيته المعروف إعلاميا بقضية “قتيل فيلا نانسي عجرم” ، على طريقته الخاصة ، بعد توجيه تهمة القتل العمد.حيث نشر فادى، صورة لمقولة مفاداها: “أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة”.وفى السياق ذاته كشفت مصادر قضائية إنه تبين من […]

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