الشيخ علي: حتى ايران تخلت عن العامري

2020/01/27 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​هادي العامري يشتكي على اسمي الثلاثي، والقاضي يضيف لقباً تناغماً مع طعون إيران وعملائها!ما يعني بأنني لستُ الشخص المعني بالشكوى!المشكلة أن العامري لا يفهم بأن الشعب العراقي والعالم معي، وهو لا أحد معه..حتى إيران تخلت عنه!هداوي أدري بيك گضيت عمرك مطي..بس لتنعدم وانت مطي!فدوة!— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 27, 2020​​​

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