2020/01/27 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يحدد شروط رئيس الوزراء المقبل لانهاء الجدل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يحدد شروط رئيس الوزراء المقبل لانهاء الجدل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يحدد شروط رئيس الوزراء المقبل لانهاء الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).