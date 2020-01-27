الصحة والبيئة تواصل متابعتها وإجراءاتها بشأن فايروس “كورونا الجديد”

2020/01/27 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد ترأس وزير الصحة رئيس اللجنة العليا لمتابعة موضوع انتشار فايروس كورونا اجتماعاً تمّت خلاله مناقشة الموضوع من كافة جوانبه واتخذت عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ الحدودية والاستعدادات للوقاية والتوعية داخل العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” إن “هذه الإجراءات اللازمة، أهمها نقل الجالية العراقية الموجودة في […]

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