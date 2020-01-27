السلطان هيثم بن طارق يأمر بإلغاء جميع الألقاب الملحقة به

2020/01/27 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمرا بإلغاء جميع الألقاب الملحقة به، في المخاطبات الرسمية والخاصة.

وأظهرت وثيقة تتضمن تعميما من ديوان البلاط، وموجهة لوزراء السلطنة ومستشاريها، صدور تعليمات من السلطان هيثم بن طارق، تقضي بإلغاء الألقاب الملحقة به مثل “السلطان المعظم وجلالته”، واعتماد مسمى “هيثم بن طارق سلطان عمان”، في المخاطبات.

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