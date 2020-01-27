2020/01/27 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار تعمل عصابات الجوكر الأمريكي اللعب على الوتر الاجتماعي لابناء الجنوب والوسط وخلق حالة من الفتنة بعد ان فشل مشروعها ومخططاتها بضرب وحدة الصف العراقي.وتاتي هذه الحالة عبر ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من عمليات قتل واحراق لخيم المتظاهرين السلميين في ذي قار والبصرة ونزول مسلحين ملثمين لاطلاق النار على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فشلها الذريع.. عصابات الجوكر تلعب على ورقة “الفتنة” بجنوب العراق والعشائر تتصدى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فشلها الذريع.. عصابات الجوكر تلعب على ورقة “الفتنة” بجنوب العراق والعشائر تتصدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).