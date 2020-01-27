بعد حادثة المسعفة.. مكافحة الشغب تعتدي على فتاة متظاهرة في الخلاني.. صور

2020/01/27 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صوراً تظهر اعتداء قوات مكافحة الشغب على فتاة متظاهرة قرب مبنى امانة بغداد عند ساحة الخلاني وسط العاصمة.وكان مدونون تناقلوا الاسبوع الماضي صوراً وتسجيلات مصورة تظهر اعتداء قوة من مكافحة الشغب على فتاة تعمل مسعفة للمتظاهرين على طريق محمد القاسم وسط بغداد.

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