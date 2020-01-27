ادارة الشرطة ترفض استقالة عدد من الاعضاء وتجدد ثقتها بمدرب فريقها الكروي

2020/01/27 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقشت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد امس الاحد، عدة امور مرتبطة بمفاصل النادي وفي مقدمتها تقديم عدد من الاعضاء الاستقالة اثر الخروج من بطولة الاندية العربية الى جانب مشاركات الفرق بعد استئناف المسابقات.

وقال المكتب الإعلامي للنادي في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "تمخض الاجتماع عن عدة مقررات جاء في طليعتها رفض الاستقالة التي قدمها عدد من الاعضاء مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي اسهمت بإحراز لقبي الدوري وكأس السوبر لافتين الى ان الخروج من دوري ابطال العرب ليس بنهاية المطاف وهناك استحقاقات محلية واسيوية، تتطلب تظافر الجهود لبلوغ سقف طموحات النادي وجماهيره".

وأضاف إن "الادارة جددت الثقة بالجهاز الفني لكرة الشرطة بقيادة الصربي الكسندر اليتيش، لقيادة الفريق في الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والاسيوي، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة مع المدرب من اجل الوقوف على احتياجات الفريق كافة وفي مقدمتها تعزيز الصفوف لاسيما بعد تحديد موعد استئناف دوري الكرة الممتاز منتصف الشهر المقبل".

وبيّن إن "الادارة وافقت على طلب الاعتذار عن الاستمرار مع الملاك التدريبي المقدم من قبل المدرب المساعد الاردني هيثم شبول بسبب ظروف عائلية على حد وصفه، متقدمة بكتاب شكر وتقدير لجهوده طيلة الفترة الماضية مع الفريق تاركين ابواب النادي مفتوحة له متى ما انتفت الاسباب".

وأوضح إن "الهيئة الادارية لنادي الشرطة، سمّت الكابتن هاشم رضا، مشرفا لفريق الكرة بالإضافة الى وضيفته كمدير اداري.

وتابع "باقي الالعاب المنضوية تحت لواء نادي الشرطة كان لها حيز في الاجتماع حيث تم مناقشة كافة السبل التي من شأنها تقديم الدعم المادي والمعنوي لممثلي القيثارة الخضراء في دوريات السلة والطائرة واليد الى جانب الالعاب الاخرى التي تنتظرها استحقاقات مهمة من اجل الخروج بنتائج ترتقي الى السمعة التاريخية لنادي الشرطة".

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