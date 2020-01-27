2020/01/27 | 18:43 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



متظاهرو ذي قار يحرقون مبنى دائرة الاستخبارات والمنشآت وم

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بالصور..



متظاهرو ذي قار يحرقون مبنى دائرة الاستخبارات والمنشآت ومقر الحزب الشيوعي

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