متظاهرو ذي قار يتوافدون على ساحة الحبوبي

2020/01/27 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد الالاف من متظاهري محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية للتعبير عن رفضهم للاحداث التي شهدتها الساحة ليلة امس.وقال مراسل "كلكامش برس" ان الآلاف من المعتصمين توافدوا على ساحة الحبوبي عصر اليوم، للوقوف إلى جانب المتظاهرين الذين تعرضوا ليلة أمس لهجوم مسلح راح ضحيتها لغاية شهيدين وعشرات الجرحى، فضلا عن حرق خيم الاعتصام.وبين ان الحشود تصل الى الساحة بأهازيج حماسية.

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