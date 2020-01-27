الصور.. مجلس عزاء حزب الدعوة على روح امر قوات الشهيد الصدر الاول اقام حزب الدعوة

2020/01/27 | 18:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسلامية مجلس عزاء على روح امر قوات الشهيد الصدر الاول المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي ( ابو جاسم الناصري ) في مسجد الزوية بحضور الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية […]

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