متظاهرو الناصرية يرجحون “تورط” أتباع الصدر بمهاجمة خيم المعتصمين

2020/01/27 | 18:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودق ماضي – بغداد تستمر #الميليشيات المسلحة بتطويق ساحات #الاحتجاجات العراقية، خصوصاً ساحة #الحبوبي التي تعد مركزاً وغرفة عمليات احتجاجية تصدر القرارات بالنيابة عن كل الساحات في #بغداد ومدن الفرات […]

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