من ذي قار.. ينطلق نداء الثورة الى أهل الأنبار!!

2020/01/27 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب ذي قار ، وما أدراك بذي قار ، هي معقل الثورة وموطن الثوار..هي من بقيت على مر تاريخ العراق ، شعلة وهاجة ، تحاط بها الأنوار، ويشرب من كأسها الأبرار، فلهم ألف تحية من كل العراق ، يتقدمهم أهل الانبار، أهل الطيب والكرم وشبابها المغوار!! من أرض ذي قار ، إنطلق صوت […]

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