منظمة الصحة العالمية: تهديد فيروس كورونا الجديد أصبح مرتفعاً دولياً

2020/01/27 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن تهديد فيروس كورونا الجديد أصبح مرتفعا دولياً.وقالت المنظمة، إن “تهديد فيروس كورونا الجديد على المستوى الدولي أصبح مرتفعا”.وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

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