صحة البصرة تطلق حملة توعوية عن فايروس كورونا “صور”

2020/01/27 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اطلقت شعبة الإعلام والتوعية الصحية في دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، حملة توعوية عن فايروس كورونا ونشرت شعبة الاعلام منشورات توعوية عن فايروس كورونا تتضمن اعراض الاصابة بالفايروس وعلاجه وطرق العلاج.انتهى/6

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