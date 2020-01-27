القضاء الايراني: عاجلاً أم آجلاً سنلتقي قتلة الشهيد سليماني

2020/01/27 | 18:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ” ابراهیم رئيسي” ان قتلة الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه سیمثلون امام المحاکم وسيعاقبون قریبا، مؤكدا ننا سنتابع الشؤون القانونية والقضائية للقضية.واضاف رئيسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية صباح اليوم الاثنين اننا سنلتقي قتلة الشهيد سليماني عاجلا ام اجلا ولكن ليس للتفاوض بل […]

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