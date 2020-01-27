2020/01/27 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد نادي الشرطة ثقته بالجهاز الفني بقيادة الصربي الكسندر اليتيش لقيادة الفريق في الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والآسيوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيثارة يجدد الثقة بالصربي إليتش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيثارة يجدد الثقة بالصربي إليتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).