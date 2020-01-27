مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2020/01/27 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان شرطيا قتل بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال ...





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