بالصور.. عشائر البصرة تتحدى السلطة وشيوخها يفترشون الأرض لحماية المتظاهرين من الاعتداء

2020/01/27 | 18:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مدونون وناشطون اليوم الاثنين، صوراً تظهر حضور شيوخ عشائر البصرة الى ساحة التظاهر المركزية في (ام البروم) وسط المحافظة لحماية المتظاهرين من اعتداءات قوات الصدمة التي اتهمها متظاهرون بحرق خيامهم امس الأول.

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