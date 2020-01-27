الخزعلي يحدد 6 شروط لرئيس الحكومة العراقية المقبل

2020/01/27 | 18:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي الاثنين، شروط اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبل....

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