2020/01/27 | 19:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان تابعة للولايات المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان تابعة للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان تابعة للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).