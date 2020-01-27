شاهد.. تبرعات أهالي الناصرية تتخطى المعقول بعد حادثة حرق خيم المتظاهرين في ساحة الحبوبي

2020/01/27 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام اهالي مدينة الناصرية بارسال تبرعات كبيرة الى ساحة اعتصام الحبوبي التي تعرضت امس الى اعتداء من جهات مسلحة وقيامها بحرق خيم المعتصمين وهم نيام حيث اسفر الحادث عن استشهاد متظاهر واحد واصابة العشرات فيما لاذت القوة المسلحة بالفرار الى مكان مجهول.#رسالة من الناصرية […]

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