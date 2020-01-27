كوردستان تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا: غير صحيح على الاطلاق

2020/01/27 | 19:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجد، ردا على تقارير عراقية محلية.وابلغت الوزارة شفق نيوز، "لا صحة على الاطلاق لأنباء تسجيل اصابة بفيروس كورونا".وعمم وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، امس الاحد، قراراً على جميع المديريات العامة للصحة اوضح فيه الاجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، داعيا اياها للالتزام التام بهذه الاجراءات.وجاء في القرار الذي اطلعت عليه شفق نيوز، انه بسبب حصول اصابات لعدد من المواطنين بامراض الجهاز التنفسي والرئتين بسبب فيروس كورونا (ncov 2019 ) في الصين وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومن اجل منع انتشار خطر المرض تقرر الالتزام بعدد من الاجراءات اللازمة.واضاف ان من بين تلك الاجراءات تقوية نشاطات الوقاية من الاصابة بامراض الجهاز التنفسي والتأكيد على تنفيذ خطط شعبة امراض الجهاز التنفسي الشديدة، مؤكداً على انه "حين الشك بوجود بالمرض يتوجب اخذ نماذج في اوقات متفاوتة".وشدد على "الابلاغ الفوري عن وجود اية حالة مشكوك في الاصابة بالمرض او اي حالة وفاة بسبب مرض من امراض الجهاز التنفسي والرئتين غير المكتشفة".كما اكد على "وجوب تلقيح الاطباء والكوادر الصحيين والاشخاص المقيمين في ردهات الامراض الانتقالية وامراض الاطفال بلقاح الانفلونزا، والتأكيد على ارتداء الملابس الواقية من قبل الاطباء والكوادر الصحيين في حالة وجود شكوك باصابة شخص ما بالمرض".وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى ما يزيد عن 80 ومددت الحكومة الصينية عطلة العام القمري الجديد إلى الثاني من فبراير شباط، في مسعى لإبقاء أكبر قدر ممكن من الأشخاص في المنازل لمنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع.

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