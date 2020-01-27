دراسة تكشف سر مقتل المومياء الأسطورية

2020/01/27 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت دراسة عن الطريقة التي قتلت بها مومياء فتاة مصرية شابة.وكانت المومياء الأسطورية “تاكابوتي”، في العشرينات من عمرها عندما قُتلت بوحشية في هجوم بسكين، من قبل مهاجم مجهول.وعاشت “تاكابوتي” منذ 2600 عام، لكن علماء الآثار المعاصرين كانوا أول من فككها عام 1835، ويعتقد أنها كانت متزوجة أو عشيقة “قيادية”، […]

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