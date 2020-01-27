مصدر لـ”العهد نيوز”: اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية أمنية استباقية في الأنبار

2020/01/27 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بان القوات الأمنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية تعقب مروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة في الانبار. وقال المصدر في حديث لوكالة لـ”العهد نيوز”، أن “القوات الأمنية نفذت حملة أمنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود […]

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