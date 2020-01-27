السلطات الإيرانية: زلزال بقوة 5،4 درجات يضرب محافظة فارس

2020/01/27 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التلفزيون الحكومي الإيراني، ان زلزالا ضرب محافظة فارس جنوبي البلاد.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي قوله، إن زلزالا بلغت قوته خمس درجات وأربعة اعشار الدرجة على مقياس ريختر، وقع قرب مدينة “خانة زنيان” بمحافظة فارس، مبينا ان فرق الطوارئ والإنقاذ توجهت الى المنطقة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الأضرار التي خلفها الزلزال، الذي شعر به سكان مدينة شيراز التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومترا عن مركز الزلزال.

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