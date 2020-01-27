حصاد التظاهرات

2020/01/27 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صادق الهاشمي خرجت التظاهرات يوم 1-10-2019 واليوم هو27-1-2020 وكانت الجماهير المتظاهرة تبحث عن الخدمات.◾وهنا مختصر عن الحصاد, والنتائج التي تحققت, و يمكن اجمالها بما يلي : 1-⭕مفوضية لاتختلف عن سابقاتها (( قاعدة صبيها جبيها )).2-⭕قانون الانتخابات لايمكن انجازه الا بعد تعداد سكاني وتحديد جغرافيا معقدة قد يحتاج الى عقد من الزمن على […]

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