مقتل شرطي بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2020/01/27 | 19:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بمقتل شرطي بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "احد عناصر الشرطة قتل بعبوة ناسفة انفجرت عليه اثناء ذهابه لجلب الحطب من اجل اشعال نار للتدفئة قرب نقطته في بساتين قرية المخيسة باطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

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