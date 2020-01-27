بالوثائق.. التمييز الاتحادية تصادق حكم سجن النائب محمود الملا طلال بتهمة

2020/01/27 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادردت محكمة التمييز الاتحادية، الطعن المقدم من قبل فريق الدفاع عن النائب محمود الملا طلال، ضد الحكم الصادر بحقه بتهمة "الرشوة" بعد اطلاعها على حيثيات القضية وحكم محكمة جنايات الفساد المركزية التي حكمت بالسجن لست سنوات، وصادقت على الحكم الصادر بحقه.

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