المانيا تجلي رعاياها من الصين وتنصح بعدم السفر اليها

2020/01/27 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن وزير الخارجية الالماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، ان حكومة بلاده تدرس تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، داعيا الألمان الى تأجيل رحلاهم غير الضرورية للصين.وقال ماس في مؤتمر صحفي "اننا ندرس حاليا إجلاء جميع الألمان الراغبين في المغادرة"، مضيفا أن "فريقا من السفارة الألمانية في بكين سيصل إلى مدينة ووهانفي وقت لاحق اليوم لمساعدة الألمان هناك".ودعا الرعايا الالمان إلى "تجنب السفر غير الضروري إلى الصين، في ظل ارتفاع المخاوف من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد".وأكد ان "على المسافرين الالمان أن يدرسوا إرجاء أو إلغاء رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين".

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