حركة عصائب أهل الحق، تنفي مسؤولية “فصائل المقاومة العراقية” استهداف السفارة الامريكية

2020/01/27 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الاثنين، مسؤولية “فصائل المقاومة العراقية” عن استهداف السفارة الأمريكية مساء أمس بهجوم صاروخي، مشيرة الى أن الفصائل استغنت عن استخدام صواريخ “الكاتيوشا” منذ فترة.[…]

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