طالبان تعلن أسقاط طائرة عسكرية امريكية ومقتل جميع العسكريين.. والجيش الأمريكي يتقصى الحادث

2020/01/27 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حركة طالبان إنها أسقطت طائرة عسكرية أمريكية في إقليم غزنة بوسط أفغانستان اليوم الاثنين مما أدى إلى مقتل جميع العسكريين الذين كانوا على متنها.وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث […]

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