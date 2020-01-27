لبناني قريب من الميناء

2020/01/27 | 19:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي النجمة اللبناني، حصوله على طلب رسمي من الميناء العراقي، لضم اللاعب قاسم الزين، لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة.

ويعتبر قاسم الزين، من أبرز اللاعبين في لبنان، حيث اختير كأفضل قلب دفاع في الموسم المنصرم.

وأكد بيان نادي النجمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإدارة تبحث في الطلب المقدم، والأمور تتجه نحو الموافقة عليه.

وتوقف الدوري المحلي لأكثر من 3 أشهر بسبب الأوضاع في لبنان، حيث تم تعليق الدوري لأجل غير مسمى.

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