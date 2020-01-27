بكين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/01/27 | 19:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية "CCTV" إن العاصمة الصينية بكين سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد اليوم الاثنين.

ونقلت "رويترز" أنه تم التأكد من إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، والذي كان في ووهان (مركز تفشي فيروس كورونا) قبل أن ينتقل إلى بكين، بعدوى الفيروس في 22 كانون الثاني الجاري، حسبما ذكرت "CCTV".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت اللجنة الصحية في مدينة بكين إن الضحية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وكان قد زار مدينة ووهان بوسط البلاد، وهي مركز اندلاع المرض، في 8 كانون الثاني، وأصيب بالحمى بعد عودته إلى بكين بعد سبعة أيام.



وتوفي اليوم الاثنين بسبب فشل في الجهاز التنفسي.

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